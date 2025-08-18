За последние 1010 дней войны российские захватнические войска оккупировали менее 1 процента территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает изменения на фронте.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 108 651 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах", — утверждают аналитики проекта.

В сообщении говорится, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.

После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. В частности, осенью продолжалось активное наступление противника на Бахмут.

"Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", — добавили в DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – стал известен сценарий встречи Трампа и Зеленского: что должен сделать украинский президент.

Ранее "Комментарии" писали — президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию остановить войну. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент опубликовал у себя в Telegram-канале.



