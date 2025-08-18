Сколько территории Украины захватили россияне за 1010 дней войны: в DeepState раскрыли цифры

Рубрики
За последние 1010 дней войны российские захватнические войска оккупировали менее 1 процента территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает изменения на фронте.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.
После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. В частности, осенью продолжалось активное наступление противника на Бахмут.
