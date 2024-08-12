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Сырский говорил военным, что будет наступление: как восприняли его слова

Александр Сырский, посещая военных на Покровском направлении, говорил им, что скоро будет наступление, однако никто не мог догадаться, что речь идет о Курщине

сегодня, 17:07
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский несколько недель назад посетил Покровское направление, чтобы наградить бойцов и объявить о предстоящем наступлении. Однако тогда воины не догадывались, что это наступление будет направлено на Курскую область. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач во время телемарафона, комментируя наступление ВСУ на территории РФ.

Сырский говорил военным, что будет наступление: как восприняли его слова

Александр Сырский

По словам Секача, за две недели до начала наступления в Курской области, в Донецкой области проводилось награждение бойцов.

"Приехал командующий и сказал: "Ребята, держитесь, скоро пойдем в наступление", — рассказал он.

В то время воины, оборонявшиеся на Покровском направлении, считали, что речь идет именно об их участке фронта.

"Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь едва держимся. Видите как они хитро сделали. Очень разумно поступили и правильно – с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам – очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть прах в пороховницах и еще москалям покажем", — рассказал представитель 110-й ОМБР.

Сейчас, по его словам, украинские бойцы внимательно следят за событиями в Курской области и надеются на успешное выполнение плана их товарищей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область. По словам экспертов, его, скорее всего, спланировал именно главок Александр Сырский. Они говорят, что нечто подобное под его руководством происходило, когда военные освобождали от захватчиков Харьковскую область.




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