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Сырский анонсировал комплексные изменения в ВСУ: о чем идет речь

Генштаб готовит изменение подхода к подготовке военных

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки бойцов. Объявил о комплексных изменениях. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Сырского.

Сырский анонсировал комплексные изменения в ВСУ: о чем идет речь

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком акцентировал внимание, что во время комплексного совещания были обсуждены усилия по комплектованию должностей инструкторов: в воинских частях; в боевых бригадах; в учебных центрах; на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов.

Также был заслушан доклад заместителя Главнокомандующего ВС Украины бригадного генерала Олега Апостола, который курирует направление базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

"В этой области остается немало нерешенных вопросов; они были проанализированы во время совещания — вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные Силы", — добавил Сырский.

Среди проектов, как рассказал главнокомандующий ВСУ, есть информационно-коммуникационная система "Портал изучения и внедрения опыта". Она же позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы анализа проведенных действий (АПД).

В том же числе вносят новшества в действующие курсы подготовки: в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин; снайперов.

"Что также важно, уже модернизирована программа БЗВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно — особенностей использования турникетов. Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю", — заявил Сырский.

Особое внимание было уделено проекту с привлечением в ВСУ молодежи 18-24 лет. По словам Сырского, сейчас наращивается работа для повышения мотивации молодых контрактников. В проекте участвуют уже 24 бригады ВСУ.

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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02biBiG6nNkQ2Lar3CCPi7hSRaCiZJNBbH1CJXxj73yLnfkEi1LLxaHJ84AA6GWgWkl
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