Сырский назвал настоящую причину бомбардировок россиянами мирных городов

Российские захватчики безуспешно пытаются добиться успехов на фронте, но в бою ничего сделать не могут. И поэтому массированно атакуют ракетами и дронами мирных людей во время атак по Украине. Об этом говорится в сообщении в Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, Российская Федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт – нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.

"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов — наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", — отметил генерал.

Как уточнил Александр Сырский, действия россиян в очередной раз доказывают, что Российская Федерация не хочет мира.

"Вся ее деятельность – это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины. Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, — понесет справедливое наказание. Борьба продолжается", — сказал главнокомандующий ВСУ.

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