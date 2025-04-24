Сырский назвал настоящую причину бомбардировок россиянами мирных городов

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Кравцев Сергей
Российские захватчики безуспешно пытаются добиться успехов на фронте, но в бою ничего сделать не могут. И поэтому массированно атакуют ракетами и дронами мирных людей во время атак по Украине. Об этом говорится в сообщении в Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком отметил, Российская Федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт – нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.
Как уточнил Александр Сырский, действия россиян в очередной раз доказывают, что Российская Федерация не хочет мира.
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