Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал внешнюю политику США в отношении Украины. Он заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek".

Дональд Трамп-младший. Фото: из открытых источников

"Нет больше больших войн, нет больше финансирования военно-промышленного комплекса! Для тех из вас, кто идиоты, Украина проиграла эту войну довольно давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами!", — заявил сын Трампа.

Его высказывания последовали за противоречивыми заявлениями бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, который процитировал предполагаемые комментарии министра обороны Ллойда Остина, что американские "дяди, двоюродные братья и сыновья" будут отправлены воевать в Украину, если не будет продолжено надлежащее военное финансирование страны.

Трамп-младший высказался против продолжения финансирования войны со стороны США, обвинив НАТО в том, что оно чрезмерно полагается на американскую поддержку. Белый дом и Остин не ответили на эти заявления.

Однако офис Остина отверг комментарии телевизионных обозревателей, подтвердив приверженность Министерства обороны поддержке Украины. Белый дом утверждает, что финансирование Украины необходимо для предотвращения победы России, которая может привести к тому, что Путин аннексирует Украину и создаст прямую угрозу странам НАТО. В этом случае будет задействована статья 5 НАТО, требующая от стран-членов, включая США, реагировать на нападения на любую страну-члена.

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