Сыграет ли на руку Путину "ядерный козырь"

Если президент РФ Владимир Путин вспомнил об этих испытаниях, то это намек на то, что ядерный козырь у него еще есть. Такое мнение в Телеэфире высказала директор Одесского центра нераспространения ядерного оружия, кандидат политических наук Полина Синовец. По ее словам, осенью прошлого года Соединенные Штаты прекратили ядерную риторику РФ в отношении Украины.

Чем больше Путин эксплуатирует ядерный козырь, тем менее он эффективен

"Россия уже заявила о том, что она не будет применять ядерное оружие против Украины. Это неэффективно, нерационально, нет смысла. Но Украиной ядерный козырь не исчерпывается. Есть Договор о стратегических наступательных вооружениях и есть возможность выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или не выхода, а просто его игнорирования и проведения ядерного испытания, что является одним из элементов потенциального давления. Есть возможность развертывания ядерного оружия в Белоруссии. То есть есть масса еще рычагов, которые, по мнению Путина, несомненно, влияют на Европу", — считает Синовец.

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Она отметила, что еще в начале войны главный нарратив президента США Джо Байдена был о том, что нужно не допустить третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

"И Путин это хорошо уловил. Однако, учитывая тот факт, что Россия весь ход войны ставила кучу, так называемых, "красных линий", которые нельзя переступать, иначе начнется страшное дело, но ничего не происходило. Поэтому чем больше Путин эксплуатирует ядерный козырь, тем он менее эффективен, потому что есть такое понятие как истощение, сдерживание", — пояснила эксперт.

Синовец допустила, что в какой-то момент Россия может применить ядерное оружие.

"Однако я бы такую вероятность оценивала в 5%, потому что, применив ядерное оружие и сделав это, скажем так, не стопроцентно эффективным образом, Россия фактически потеряет последний свой главный козырь по давлению на Запад", — высказала мнение директор Одесского центра нераспространения ядерного оружия.

Как писали "Комментарии", на днях российский флот с ядерным вооружением вышел в море. Это не что иное, как "большой пропагандистский спектакль", считают политологи. А эта ситуация является индикатором того, что мир вступил в новую холодную войну.

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