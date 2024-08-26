Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

27 августа Украина, вероятно, вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии. В то же время, в течение суток украинцев ожидают жесткие ограничения поставки света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Согласно предварительной информации от Укрэнерго, в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях могут быть введены графики стабилизационных отключений", – говорится в официальном сообщении.

В течение дня будут применяться 3 и 4 очереди отключений. В частности:

00:00 — 06:00 — три очереди отключений;

06:00 — 11:00 — четыре очереди;

11:00 — 15:00 — три очереди;

15:00 — 21:00 — четыре очереди;

21:00 — 00:00 — три очереди.

Энергетики также предупредили о высокой вероятности введения светло-серых зон отключений по графику.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Укрэнерго дали прогноз об отключениях света . Прогнозировать влияние массовой атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

При этом он обратил внимание, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то вообще таких ограничений, поскольку в этот период минимум нагрузки на энергосистему, и доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии. .

