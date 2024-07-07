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Света может не быть: почему Украине грозит зима без отопления и воды

Зимой Украина может оказаться в критической ситуации с электроэнергией

7 июля 2024, 18:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ситуация в энергосистеме Украины очень сложная. Если сейчас отключения электроэнергии происходит в несколько этапов, то зимой мощностей страны может не хватить даже для обеспечения отопления и водоснабжения.

Света может не быть: почему Украине грозит зима без отопления и воды

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

По данным статьи в Kyiv Post, Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей в результате атак со стороны России на энергетическую инфраструктуру и оккупацию, что создает серьезные вызовы для национального энергетического обеспечения.

Президент Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне 2024 года отметил, что зимой пиковое потребление электроэнергии в Украине составило 18 ГВт. Генеральный директор "Укрэнерго", оператор электропередач Украины, сообщил, что летом обычно потребляется на 40-45% меньше электроэнергии, чем зимой.

Учитывая текущие отключения электроэнергии – и если обе цифры считаются точными – это означало бы, что Украина, вероятно, не способна производить 10 ГВт электроэнергии в настоящее время, несмотря на максимальный ежедневный импорт 1,7 ГВт из Европы. Однако, в ответ на запрос Kyiv Post, гендиректор "Укрэнерго" отказался предоставить цифры относительно необходимой электроэнергии прошлой зимой и прогнозов на следующую зиму, назвав данные конфиденциальной информацией.

Повреждение системы электропередачи и электроподстанций Украины также повлияло на способность страны передавать и распределять электроэнергию. Усугубляет ситуацию и то, что многочисленные ядерные реакторы сейчас проходят плановый ремонт. Поэтому, если произойдет самое плохое, в следующую зиму может не хватить электроэнергии для обеспечения тепло- и водоснабжения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на постоянные отключения света . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно активнее работать в вопросах проблем из-за отключения электроэнергии. Президент поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые предпринимает страна.



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Обсуждения

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Ігор

7 июля 2024, 18:18

Коли зомбімарафон втратить вплив, що будуть робити терпіли без світла води опалення? Терпіти, чи масово пробиватись over the "wall", щоб вирватись на свободу? В умовах, коли пропаганда Портнікова-Соловйова так спотворила реальність, що вже не розібратись, показником є перемога/програш правої/не_правої сторони. Навіть, коли обидві представляють Зло. До кого більш прихильні Доля Карма або юдейський Бог (перед яким обидві сторони в угарі кланялись, били лобом та срібняки несли). Обидві сторони мали підтримку як ключових країн-лідерів, так і малих шавок типу Білорусі і Балтійських країн. Розв'язка близько!


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