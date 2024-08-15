Существуют ли еще "красные линии": генерал США объяснил, как бои в Курской области меняют войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинское наступление на Курскую область отменило так называемые "красные линии" при пересечении которых Путин мог увеличить эскалацию и использовать ядерное оружие.
Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников
Бен Ходжес в интервью изданию DW прокомментировал прорыв российской границы украинскими силами и сражения в Курской области. По его словам, Запад сдерживал себя, указывая на существование "красных линий".
Американский генерал выразил мнение, почему Украина все-таки решила начать бои в Курской области. По словам Ходжеса, это попытка повлиять на ситуацию на фронте в Украине и заставить Россию убрать часть своих войск.
Бен Ходжес также указал, что еще одной целью может быть попытка захватить Курскую атомную станцию, чтобы оказать давление на российскую энергетическую инфраструктуру или обменять ее на Запорожскую АЭС. Еще одним вариантом Ходжес называет возможность Украины получать электроэнергию из Курской АЭС в преддверии зимы.
Напомним, что украинские партнеры указывали на "красные линии" и ограничивали помощь Украине, в частности по ударам по территории России, или применение дальнобойного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин допустил ошибку, когда принял решение о боях в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, почему российский диктатор после наступления Украины на Курскую область говорит о "невозможности" мирных переговоров.
Новости