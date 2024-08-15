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Существуют ли еще "красные линии": генерал США объяснил, как бои в Курской области меняют войну в Украине

Генерал США Бен Ходжес заявил, что бои в Курской области опровергли страх, что Путин использует ядерное оружие.

сегодня, 10:05
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Slava Kot

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинское наступление на Курскую область отменило так называемые "красные линии" при пересечении которых Путин мог увеличить эскалацию и использовать ядерное оружие.

Существуют ли еще "красные линии": генерал США объяснил, как бои в Курской области меняют войну в Украине

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Ходжес в интервью изданию DW прокомментировал прорыв российской границы украинскими силами и сражения в Курской области. По его словам, Запад сдерживал себя, указывая на существование "красных линий".

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Хуже всего, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – сказал Ходжес.

Американский генерал выразил мнение, почему Украина все-таки решила начать бои в Курской области. По словам Ходжеса, это попытка повлиять на ситуацию на фронте в Украине и заставить Россию убрать часть своих войск.

"Я вижу это как шаг Украины, направленный на отвлечение российских ресурсов, чтобы заставить россиян перерасположить силы. Это уменьшило бы давление на других участках, где россияне атакуют", — считает Ходжес.

Бен Ходжес также указал, что еще одной целью может быть попытка захватить Курскую атомную станцию, чтобы оказать давление на российскую энергетическую инфраструктуру или обменять ее на Запорожскую АЭС. Еще одним вариантом Ходжес называет возможность Украины получать электроэнергию из Курской АЭС в преддверии зимы.

Напомним, что украинские партнеры указывали на "красные линии" и ограничивали помощь Украине, в частности по ударам по территории России, или применение дальнобойного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин допустил ошибку, когда принял решение о боях в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, почему российский диктатор после наступления Украины на Курскую область говорит о "невозможности" мирных переговоров.



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Источник: https://t.me/dwglavnoe/42990
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