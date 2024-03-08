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Супрун: Годами антикоррупционеры формировали "коррупционный имидж" Украины в мире. Из-за этого нет оружия

Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины, признала, что работа так называемых антикоррупционеров была направлена против интересов Украины. Об этом она заявила в интервью журналистке Юлии Бориско

сегодня, 13:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ульяна Супрун назвала две причины, почему Украине не удается убедить западных партнеров предоставить больше оружия. Первая – влияние России на западные правительства и общества, над которым страна-агрессорка работала на протяжении десятилетий.

Супрун: Годами антикоррупционеры формировали "коррупционный имидж" Украины в мире. Из-за этого нет оружия

Ульяна Супрун

Вторая – так называемые антикоррупционеры, которые взрывали имидж Украины в мире. Пока РФ выстраивала свою репутацию в западных демократиях, репутацию Украины уничтожали ее же представители.

"Мы усиливали это. Когда ездили в западные страны и сами говорили, какие мы коррумпированые. Наши организации ездили туда и говорили: "Все в Украине коррумпированы, надо все менять". Начинается полномасштабная война, те же люди едут в Вашингтон и говорят: "Давайте нам все". Подождите, вы же самая коррумпированная страна. Вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли?",
— сказала Ульяна Супрун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что западные партнеры настороженно относятся к оказанию Украине помощи из-за того, что якобы в стране огромная коррупция, и она может быть разворована. В частности, неоднократно появлялись заявления о том, что в Украине разворовывают военную помощь, в том числе из Соединенных Штатов.

После таких заявлений координатор Белого дома Джон Кирби даже вынужден был выступить с заявлением о том, что проверки не выявили никаких фактов того, что в Украине злоупотребляют помощью. В частности, он рассказал, что вся предоставленная Украине помощь от США используется по назначению, а администрация Байдена не выявила признаков злоупотреблений во время проверок. Кирби также подчеркнул, что Украина с пониманием относится к идее подотчетности. Кроме того, украинские специалисты работают вместе с американскими в Киеве по контролю помощи от США.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:13

То он як! Некоруповані розкрадачі у вишиванках винні, а ті хто ним зауваження робив. Як казав Порошенко в оточенні товстих регочущіх попів - зрадники. Та і самі корумповані чиновники навпаки верещали що корупція у світі всюди є і не треба їх одних чіпати. Щури з корабля який тоне біжать, а з країни яка програє в агонії розкрадання, лізуть у ЗМІ з брехливою пропагандою Геббельса.


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