Супрун: Годами антикоррупционеры формировали "коррупционный имидж" Украины в мире. Из-за этого нет оружия

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Ткачик Олеся
Ульяна Супрун назвала две причины, почему Украине не удается убедить западных партнеров предоставить больше оружия. Первая – влияние России на западные правительства и общества, над которым страна-агрессорка работала на протяжении десятилетий.
Ульяна Супрун
Вторая – так называемые антикоррупционеры, которые взрывали имидж Украины в мире. Пока РФ выстраивала свою репутацию в западных демократиях, репутацию Украины уничтожали ее же представители.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что западные партнеры настороженно относятся к оказанию Украине помощи из-за того, что якобы в стране огромная коррупция, и она может быть разворована. В частности, неоднократно появлялись заявления о том, что в Украине разворовывают военную помощь, в том числе из Соединенных Штатов.
После таких заявлений координатор Белого дома Джон Кирби даже вынужден был выступить с заявлением о том, что проверки не выявили никаких фактов того, что в Украине злоупотребляют помощью. В частности, он рассказал, что вся предоставленная Украине помощь от США используется по назначению, а администрация Байдена не выявила признаков злоупотреблений во время проверок. Кирби также подчеркнул, что Украина с пониманием относится к идее подотчетности. Кроме того, украинские специалисты работают вместе с американскими в Киеве по контролю помощи от США.
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Ігор
сегодня, 14:13
То он як! Некоруповані розкрадачі у вишиванках винні, а ті хто ним зауваження робив. Як казав Порошенко в оточенні товстих регочущіх попів - зрадники. Та і самі корумповані чиновники навпаки верещали що корупція у світі всюди є і не треба їх одних чіпати. Щури з корабля який тоне біжать, а з країни яка програє в агонії розкрадання, лізуть у ЗМІ з брехливою пропагандою Геббельса.