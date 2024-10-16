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Супруги предатели: СБУ задержала агентов РФ

СБУ разоблачила шпионскую сеть в Херсонской области

сегодня, 14:37
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины ликвидировала действующую на правобережье Херсонщины агентурную группу военной разведки российской федерации. В составе шпионской сети были задержаны супруги и их сообщник, активно следившие за Силами обороны Украины.

Супруги предатели: СБУ задержала агентов РФ

Задержание предателя. Фото: СБУ

По данным следствия, эта семейная пара собирала информацию о местах сосредоточения украинских военных и техники. Для этого они систематически обходили территорию, скрыто фиксируя геолокацию. В случае обнаружения военных объектов, шпионы пытались определить количество личного состава и виды вооружения.

Аналогичные действия предпринимал и их сообщник. Собранную информацию они передавали своему куратору, родственнику супругов, который с начала войны сотрудничал с оккупантами и позже бежал в Краснодар.

Находясь в России, этот резидент получал задания от кадрового сотрудника ГРУ и дистанционно вербовал родственников и местных жителей. После этого супруги попытались остаться незамеченными и переехали в Одессу под видом переселенцев.

Однако киберспециалисты СБУ зафиксировали их деятельность и задержали всех троих участников. У них изъяли мобильные телефоны с поличным коммуникации с российскими спецслужбами. Задержанным выдвинули подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающему до 12 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-podruzhzhia-ahentiv-rf-ta-yikhnoho-spilnyka-yaki-shpyhuvaly-na-pivdni-ukrain
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