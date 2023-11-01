Суперпрогнозисты назвали год, когда закончится война в Украине

Супер прогнозисты компании Good Judgment ожидают, что война в Украине не закончится до 1 октября 2024 года. Средние прогнозы указывают на то, что война в Украине завершится в 2025 году.

Суперпрогнозисты назвали термины, когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Компания прогнозирования Good Judgment имеет глобальную сеть из 180 экспертов в разных отраслях по всему миру. За 10 дней до полномасштабного вторжения России в Украину группа прогнозистов была уверена на 55%, что Россия совершит нападение, а 21 февраля этот показатель составил – 80%.

Сейчас эксперты по прогнозированию Good Judgment указывают, что в Украине, вероятно, будет продолжительная война. Однако некоторые суперпрогнозисты считают, что существуют определенные различия между этой войной и прошлыми военными конфликтами, которые могут помочь завершить войну быстрее. В первую очередь, это военная поддержка Запада Украины, а также санкции против России.

Эксперты прогнозируют с 70% вероятность, что Украина и Россия не прекратят войну до 1 октября 2024 года. Когда суперпрогнозистов спросили год окончания войны в Украине, то по их ожиданиям средний ответ был 2025 год. Минимальный прогноз среди экспертов указывал на 2024 год, тогда как максимальный – 2037 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские эксперты и военные дали свои прогнозы, когда война закончится в Украине. Несмотря на разницу в годах, все эксперты указывают на победу Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне со стороны России, если не принять меры против Кремля сегодня.