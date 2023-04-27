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Судья "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя

В Полтаве задержали судью, которая "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя

27 апреля 2023, 20:56
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Автор:

Лиля Воробьева

Сотрудники СБУ задержали председателя Полтавского райсуда. Ее подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче данных об украинских военных. Об этом сообщают в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Судья "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя

В Полтаве задержали судью, которая "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя (фото: t.me/SBUkr)

По данным СМИ в правоохранительных органах, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 возглавляет Полтавский районный суд. Раньше она была – судьей Бердянского горрайонного суда Запорожской области.


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  В сообщении СБУ говорится, что задержанная вышла сама на российские спецслужбы и начала сотрудничество с ними еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда она находилась в Бердянске.

  Когда Россия оккупировала город, она добровольно осталась работать оккупированной части Запорожской области. Там и началось ее сотрудничество с россиянами.

"Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в район Мангуша", — сообщает СБУ.

  А еще она заставляла других работников суда сдавать позиции ВСУ. Когда те отказывались, то "сдавала" их россиянам.

Летом 2022 года она уехала с оккупированной территории и выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения — содержании под стражей", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СБУ рассказали, как в разных регионах уклоняются от мобилизации.



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