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Суды массово отменяют штрафы от ТЦК: причины

Суды рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК

сегодня, 12:44
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Черновалова Кристина

С июня по начало октября 2024 г. украинские суды рассмотрели по меньшей мере 314 дел, связанных с обжалованием штрафов, наложенных за нарушение правил военного учета. За это время количество таких обращений значительно возросло, а большинство судебных решений было принято в пользу граждан. Об этом сообщил Опендатабот.

Суды массово отменяют штрафы от ТЦК: причины

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С момента, когда в июне начали действовать новые правила по военному учету, суды получили 10 первых дел. К сентябрю количество обращений резко возросло до 148, а к началу октября добавились еще 34 новых дела. В большинстве случаев суды принимают решения в пользу граждан, упраздняя штрафы, наложенные Территориальными центрами комплектации (ТЦК).

Суды массово отменяют штрафы от ТЦК: причины - фото 2

Почему суды отменяют штрафы?

Основные причины, по которым суды отменяют штрафы от ТЦК, можно свести к трем ключевым пунктам:

  1. Нарушение процедуры наложения штрафа. Часто процесс наложения штрафов со стороны ТЦК не отвечает законодательным требованиям.

  2. Недостаточные доказательства вины граждан. Если ТЦК не может предоставить достаточно убедительных доказательств того, что гражданин нарушил правила учета, суды становятся на сторону истца.

  3. Штрафы за период, когда новые правила еще не действовали. В некоторых случаях штрафы налагались за нарушения, ставшие незаконными уже после введения новых норм, что автоматически ведет к их отмене.

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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/tck-fines-2
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