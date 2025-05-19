Суд отпустил подростка под домашний арест, он повторно связался с ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве. Благодаря действиям СБУ на опережение задержан 17-летний агент фсб, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК. Об этом сообщает портал "Коммертари" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора по ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.

"При проведении оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу – взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида.

Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним приспешником", – отмечают в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал СВУ из тайника и направлялся к определенной цели.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в приложении "Резерв" готовится новая функция, которая позволит дистанционно штрафовать лиц, нарушающих правила военного учета.