Уклонистов будут штрафовать через "Резерв+" дистанционно: что известно

В приложении "Резерв+" готовится новая функция, которая позволит дистанционно штрафовать лиц, нарушающих правила военного учета.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, штрафы могут налагаться только при личном присутствии нарушителя в территориальном центре комплектования (ТЦК). Однако с предстоящими обновлениями в "Резерв+" ситуация изменится.

Если же говорить о том, что изменится, то согласно нововведению, отказ явиться в ТЦК больше не спасет от ответственности – штраф можно получить прямо через приложение. Таким образом, уклоняющимся станет значительно сложнее избегать обязанностей перед государством. Новые технологии позволят быстрее и эффективно выявлять нарушения и оперативно реагировать на них.

Все действия можно будет совершить через смартфон. Приложение станет основным инструментом взаимодействия с системой военного учета, позволяя как уплачивать штрафы, так и подавать заявления о согласии на ответственность;

Уведомления в "Резерв+" станут критически важными. Пренебрежение информацией, полученной через приложение, может привести к значительным финансовым санкциям (8500 гривен и больше).

Читайте на портале "Комментарии" — Минобороны Украины запустило в мае два новых типа отсрочок в приложении "Резерв+" для граждан с временной нетрудоспособностью и тех, кто имеет мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала работы сервиса рекрутинга в Резерв+ тысячи украинцев уже присоединились к рядам Сил обороны, выбрав вакансии по своему опыту и навыкам. Самыми востребованными остаются направления, требующие как тактических умений, так и технических знаний. Это еще раз доказывает, что армии нужны специалисты по разным сферам, а каждый может найти роль, в которой будет максимально полезным.



