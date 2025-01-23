Суд отпустил Гнездилова после демонстративного СОЧ: что с ним будет дальше

Суд освободил от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, который публично объявил о самовольном оставлении воинской части (СОЧ) в сентябре 2024 года, сообщает 23 января портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода". Боец ВСУ, обвинявшийся в дезертирстве, продолжит воевать.

Гнездилов возвращается на фронт после СИЗО и будет оператором дрона. Фото: Сергей Гнездилов / Facebook

Соответствующее решение принял Бабушкинский районный суд Днепра. Адвокат Гнездилова внесла ходатайство, чтобы военного вернули в его часть и лишили уголовной ответственности. Военный заявил, что готов вернуться на службу. Его освободили в зале суда.

Отмечается, что Гнездилов должен вернуться на службу в войска, в свою 56-ю бригаду через три дня. Он будет оператором дрона. Hromadske со ссылкой на адвоката военного Анастасию Бурковскую уточняет, что три дня будут отсчитываться после опубликования решения суда, а это произойдет через неделю. Таким образом, Гнездилов должен вернуться в часть не позднее чем через 10 дней.

Как писали "Комментарии", Гнездилов в сентябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть и публично заявил об этом. Военный подчеркнул, что делает это в знак протеста и хочет привлечь внимание к проблеме демобилизации.

Военное руководство подвергло поступок Гнездилова критике. В октябре он был задержан, военного отправили под стражу с подозрением в дезертирстве. Перед судебным заседанием Сергей Гнездилов заявил, что будет голодать, если Министерство обороны не разработает законопроект о демобилизации. Активист призвал власть ввести четкие сроки службы. Военный заявил, что готов вернуться на службу после того, как Верховная Рада примет закон о демобилизации.

Гнездилов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2019 году. В составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут.