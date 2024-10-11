Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному Сергею Гнездилову, который самовольно покинул воинскую часть и публично заявил об этом.

Гнездилова арестовали на два месяца. Фото из открытых источников

За то, что активист ушел в СЗЧ, его отправили на два месяца под стражу.

Перед судебным заседанием Сергей Гнездилов заявил, что будет голодать, если Министерство обороны не разработает законопроект о демобилизации. Суд обвинил его в дезертирстве.

Активист призвал власть ввести четкие сроки службы. Военный заявил, что готов вернуться на службу после того, как Верховная Рада примет закон о демобилизации.

Как известно, сейчас служба в украинской армии бессрочна до окончания военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.