30 сентября Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело против бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля. Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич.

Юрий Содоль (фото из открытых источников)

Суд отменил постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А. В. от 19 августа 2024 года и постановил новое постановление, обязав ДБР внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном небрежном отношении к военной службе со стороны Содоля тяжелых последствий.

"Сегодня Киевский апелляционный суд отменил определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А. В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производства №1-кс/761/15750/24 и постановил новую Ух сказал Кротевич.



Богдан Кротевич отметил, что это решение является важным шагом вперед, однако он подчеркнул, что это еще не окончательная победа в деле.

"Это большой шаг вперед, но еще не победа", — прокомментировал решение суда начальник штаба бригады "Азов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский уволил скандального генерала. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенными Силами ВСУ. Генерал, попавший в серию скандалов, будет заменен на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Содоля в последние несколько недель резко критиковали. В частности, активист Сергей Стерненко назвал "кадровой катастрофой" и "кандидатуру, которой плевать на жизнь солдат" назначение генерала Содоля командующим Объединенных Сил ВСУ. Нардепка Марианна Безуглая заявила, что генерал во время прорыва на фронте употреблял алкоголь в Одессе. Кроме того, начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич написал на Содоля заявление в ДБР со словами, что генерал якобы "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".





