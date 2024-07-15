Суд назначал Роману Червинскому рекордный залог: в чем его обвиняют

Суд по делу бывшего военнослужащего Главного управления разведки и Сил специальных операций Романа Червинского разрешил подозреваемому выйти на свободу под залог в размере девяти миллионов гривен. Об этом сообщил его адвокат Константин Глоба.

Роману Червинскому назначен залог (фото из открытых источников)

Адвокат отметил, что судебное заседание длилось без перерыва семь часов.

По информации Глобы, 27 народных депутатов и 51 отдельное лицо выразили желание взять Червинского на поруки.

Напомним, Роман Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий при попытке похищения российского военного самолета. Обвинение утверждает, что в результате его действий Российская Федерация нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самостоятельно решили провести спецоперацию с целью завладения самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Однако летом 2022 года Россия нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части, 17 военнослужащих получили ранения. Два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ были полностью уничтожены, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет ли Коломойский вносить залог до рассмотрения апелляции. Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы по содержанию его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн. грн.