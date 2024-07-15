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Суд назначал Роману Червинскому рекордный залог: в чем его обвиняют

27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки

сегодня, 22:54
Автор:
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Лиля Воробьева
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Суд по делу бывшего военнослужащего Главного управления разведки и Сил специальных операций Романа Червинского разрешил подозреваемому выйти на свободу под залог в размере девяти миллионов гривен. Об этом сообщил его адвокат Константин Глоба.

Суд назначал Роману Червинскому рекордный залог: в чем его обвиняют

Роману Червинскому назначен залог (фото из открытых источников)

Адвокат отметил, что судебное заседание длилось без перерыва семь часов.

По информации Глобы, 27 народных депутатов и 51 отдельное лицо выразили желание взять Червинского на поруки.

Напомним, Роман Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий при попытке похищения российского военного самолета. Обвинение утверждает, что в результате его действий Российская Федерация нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самостоятельно решили провести спецоперацию с целью завладения самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Однако летом 2022 года Россия нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части, 17 военнослужащих получили ранения. Два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ были полностью уничтожены, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет ли Коломойский вносить залог до рассмотрения апелляции. Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы по содержанию его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн. грн.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2439501736246283&id=100005594411275&rdid=DOZks1L1aXOPOQ77
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