Субъект пришел убивать: В ОП полностью разнесли все «мирные» инициативы Путина

Российско-украинская война стала одной из ключевых тем в дебатах действующего президента США Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа, стремящегося вернуться на президентский пост. Это еще раз подчеркнуло, что война в Украине не локальный конфликт. На самом деле этот конфликт определит будущие планы, правила и безопасность многих стран, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, если Россия не потерпит полное поражение, то безопасность Соединенных Штатов станет чрезвычайно дорогой и неконтролируемой. Это приведет к провокациям во многих других странах, не только в этом регионе или Латинской Америке, но и по всему миру. Подоляк считает, что Соединенные Штаты будут вынуждены тратить значительные средства, что окажет негативное влияние на внутреннюю политику страны. Это, подчеркнул советник, также повлияет на Европу и другие регионы, ведь войны, определяющие будущие правила, должны обязательно выигрываться.

Комментируя заявления Трампа о неприемлемости мирных предложений кремлевского диктатора Владимира Путина, Подоляк подчеркнул, что это положительный сигнал для Украины, но отметил, что никаких реальных мирных предложений от России не поступало.

Путин не делает никаких мирных предложений. Еще раз Путин – автор войны. Субъект вошел в другую страну убивать. Какие они могут делать мирные предложения? Он не может. Он пришел убивать, он находится на нашей территории. Он уже убил многих граждан. Этот субъект пришел захватывать территорию. И его предложение – это не о мире, конечно же, это о продолжении войны другими средствами. Это о капитуляции Украины, о замораживании на время для того, чтобы провести апдейт и апгрейд своей армии и, соответственно, следующими этапами решить те задачи, которые он не снимает с повестки дня, — уничтожение украинской государственности, уничтожение большого количества украинских граждан”, – заявил Подоляк.

По его мнению, важно, что разные политические лагеря в США понимают это, хотя это остается внутренней американской дискуссией. Именно поэтому, говорит Подоляк, Украина должна четко излагать свою позицию в этой дискуссии, не вмешиваясь во внутреннюю политику США, но ясно объясняя ситуацию. Это не война за небольшую территорию. Россия не остановится, если не уничтожит Украину, добавил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не верят в то, что Украина готова идти на мирные переговоры.



