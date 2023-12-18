"Стыдно за вас, "мамины бубочки": 24-летняя военная высмеяла уклонистов

24-летняя военная ВСУ из села Немецкая Мокрая на Закарпатье жестко обращается к уклонистам от призыва.

Военная высмеяла уклонистов (фото из открытых источников)

Девушка-военная обнародовала видеоролик из серой зоны, где выразила свое возмущение по той причине, что местные уклоняющиеся не спешат на военную службу. Видеоролик она обнародовала в местном Viber-канале, куда "сливают" информацию о повестках.

По словам военной, ей стыдно за так называемых уклонистов, делающих все, чтобы не идти в армию. При этом, она призывает мужчин становиться на военный учет, ласково называет их "мамины цветочки"

"Мне так стыдно за вас всех. Вы — "мамины цветочки", уклоняйтесь. Вам не стыдно? Станьте на военный учет. Просто так вас в окопы никто не отправит завтра в Бахмутский район. Почему я в свои 24 мая нахожусь на войне, а вы, "мамины бубочки", только думаете о том, как бы увернуться? Капец, как мне за вас стыдно. Просто позор", — высказалась 24-летняя представительница ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, нужно ли усиление мобилизации: объяснение Залужного . Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый проект рекрутинга в ВСУ, а также заявил о необходимости возвращения к работавшим ранее методам мобилизации.

Во время презентации Государственного оператора тыла Валерий Залужный дал несколько комментариев журналистам, в частности, некоторые из них касались мобилизации в Украине. Сначала Залужный ответил по поводу рекрутинга в ВСУ, указав, что его "оценивать еще немного рано", а затем объяснил ситуацию с мобилизацией.

Журналисты дополнительно спросили у главнокомандующего, как повлияло решение уволить областных военкомов на эффективность мобилизации. Залужный указал, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".