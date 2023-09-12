Стягивают резервы на фронт: стало известно, где россияне боятся прорыва ВСУ

Российские захватчики стягивают резервы на фронт для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Military Media Center.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне перегруппируют войска между операционными направлениями и перебрасывают на фронт резервы из глубины территории России. Они делают это для того, чтобы избежать прорыва линии своей защиты.

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При этом оккупанты увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных дронов Shahed.

Отметим, по информации аналитиков Института изучения войны украинские силы обороны продолжают уверенные контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях. Украинским защитника удалось продвинуться в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.



