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Стягивают резервы на фронт: стало известно, где россияне боятся прорыва ВСУ

Россияне опасаются прорыва своей обороны

сегодня, 14:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики стягивают резервы на фронт для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Military Media Center.

Стягивают резервы на фронт: стало известно, где россияне боятся прорыва ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне перегруппируют войска между операционными направлениями и перебрасывают на фронт резервы из глубины территории России. Они делают это для того, чтобы избежать прорыва линии своей защиты.


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При этом оккупанты увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных дронов Shahed.

Отметим, по информации аналитиков Института изучения войны украинские силы обороны продолжают уверенные контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях. Украинским защитника удалось продвинуться в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.




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Источник: https://t.me/militarymediacenter/3127
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