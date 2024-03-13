Строит ли Украина фортификации: что говорят в ВСУ

Строительство оборонных фортификационных сооружений является одним из самых приоритетных и проблемных вопросов, считает заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ продолжает наступательные действия. Фото из открытых источников

"На нынешнем этапе войны противник преимущественно ведет наступательные действия, а мы находимся в активной обороне. Поэтому вопрос фортификаций – один из самых приоритетных и, к сожалению, проблемных. Строить фортификационные постройки нужно не только на самых активных точках, а по всей линии фронта. А также не тогда, когда уже все провалилось, а раньше — чтобы этого провала не произошло", — подчеркнул майор ВСУ.

По словам Максима Жорина, укрепления должны строиться со стратегическим и тактическим видением ситуации, учитывая ряд факторов типа рельефа, собственных планов и планов врага. Также, отметил военный, важно вкладываться в качественные проекты, которые не могут потянуть самостоятельно волонтеры или отдельные подразделения.

"Давление на разных направлениях одновременно – это то, к чему Россия долго готовилась и собирала силы. Соответственно, и нам нужно реагировать на эти условия", — подытожил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.