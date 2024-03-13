Строит ли Украина фортификации: что говорят в ВСУ

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Марьян Ощановский
Строительство оборонных фортификационных сооружений является одним из самых приоритетных и проблемных вопросов, считает заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ продолжает наступательные действия. Фото из открытых источников
По словам Максима Жорина, укрепления должны строиться со стратегическим и тактическим видением ситуации, учитывая ряд факторов типа рельефа, собственных планов и планов врага. Также, отметил военный, важно вкладываться в качественные проекты, которые не могут потянуть самостоятельно волонтеры или отдельные подразделения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.
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