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Стремятся занять место «вагнеровцев»: кого Россия отправляет на Бахмутское направление, - эксперт

Россия наращивает дополнительные силы военных в Бахмутском направлении, и это «элита в беретах», стремящаяся зайти в город, вместо «вагнеровцев». Такое мнение в телеэфире высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, пишут «Комментарии».

сегодня, 11:10
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Белоокая Ира

Поэтому опасность может представлять разве что количество, собранных в Бахмуте, россиян. Это сводные части неподготовленных десантников, отмечает эксперт, на подготовку которых требуется даже не один год.

Стремятся занять место «вагнеровцев»: кого Россия отправляет на Бахмутское направление, - эксперт

Ожидать ли наращивание сил россиян на Бахмутском направлении


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"То, что сейчас россияне собрали по степям России, надели на них десантную форму или береты, шапки-ушанки китайского производства, их не делает элитными частями", – подчеркивает Свитан.

Эти военные используют как приложение к ППК "Вагнера". Но у них есть опасное вооружение.

"Этим частям уже предоставляется определенная авиация, то есть увеличенное количество вылетов самолетов для выполнения задач по уничтожению нашего гарнизона", – отмечает эксперт.

У них на балансе есть и ТОСы, и УР-77 в ударном назначении, и гаубицы и снаряды к ним. Главная же цель россиян на этом направлении – уничтожить укрепленные ВСУ участки в районе Бахмута.

"У них очередной дедлайн на Пасху пытаться вытеснить наши войска. Скорее всего, следующий дедлайн будет на 9 мая, но это будет, наверное, последний дедлайн", – объясняет полковник ВСУ в запасе.

Однако российская армия уже истощена, и до начала контрнаступления Украины у оккупантов не будет ресурсов, чтобы удерживать Бахмут.

Напомним, "Комментарии" писали, что Бахмут Донецкой области уже месяц подряд остается одной из самых горячих точек на карте боев. С российской стороны штурмуют город именно подразделения ППК "Вагнер". В Минобороны РФ и дальше намерены использовать боевиков ППК "Вагнера" для захвата Бахмута, таким образом сводя к минимуму потери среди кадровой армии. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



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