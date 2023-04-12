Стремятся занять место «вагнеровцев»: кого Россия отправляет на Бахмутское направление, - эксперт

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Белоокая Ира
Поэтому опасность может представлять разве что количество, собранных в Бахмуте, россиян. Это сводные части неподготовленных десантников, отмечает эксперт, на подготовку которых требуется даже не один год.
Ожидать ли наращивание сил россиян на Бахмутском направлении
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Эти военные используют как приложение к ППК "Вагнера". Но у них есть опасное вооружение.
У них на балансе есть и ТОСы, и УР-77 в ударном назначении, и гаубицы и снаряды к ним. Главная же цель россиян на этом направлении – уничтожить укрепленные ВСУ участки в районе Бахмута.
"У них очередной дедлайн на Пасху пытаться вытеснить наши войска. Скорее всего, следующий дедлайн будет на 9 мая, но это будет, наверное, последний дедлайн", – объясняет полковник ВСУ в запасе.
Однако российская армия уже истощена, и до начала контрнаступления Украины у оккупантов не будет ресурсов, чтобы удерживать Бахмут.
Напомним, "Комментарии" писали, что Бахмут Донецкой области уже месяц подряд остается одной из самых горячих точек на карте боев. С российской стороны штурмуют город именно подразделения ППК "Вагнер". В Минобороны РФ и дальше намерены использовать боевиков ППК "Вагнера" для захвата Бахмута, таким образом сводя к минимуму потери среди кадровой армии. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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