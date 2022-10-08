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Стрелков назвал "фейерверк" на Крымском мосту лучшим поздравлением Путина

Президента РФ с юбилеем поздравили уважаемые киевские партнеры, считает "Стрелок"

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и экс-"министр обороны" в так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок") назвал взрыв на Крымском мосту отличным "поздравлением" с 70-летним юбилеем для президента РФ Владимира Путина.

Стрелков назвал "фейерверк" на Крымском мосту лучшим поздравлением Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Террорист Гиркин в своем Telegram-канале решил поддеть российское военное командование, отметив, что украинцы решили по случаю большого праздника в Кремле устроить праздничный фейерверк, подорвав Крымский мост.

При этом Стрелков в отличии от российских пропагандистов, не стал преуменьшать факты повреждения моста, отметим, что в результате взрыва в море обвалилась целая секция автомобильного моста, но по утверждению очевидцев, близка к тому, чтобы обвалиться или уже обвалилась и вторая секция. Следовательно, автомобильное сообщение полностью разорвано. Кроме того, есть серьезные повреждения на железнодорожном мосту, который идет совсем рядом.                                                                                                               

"Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры", – отметил боевик.

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