Стратегия вроде есть, но тактика хромает, - эксперт о ситуации в армии РФ

Армия страны-агрессорки непрестанно пытается атаковать чуть ли не по всем направлениям фронта. Однако, по крайней мере, сейчас речь не идет о полномасштабном наступлении. Об этом в Телеэфире сказал военный аналитик Алексей Гетьман, пишут "Комментарии".



Армия РФ определила стратегию наступления, но не определила тактику

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“Пока по всем оценкам, российские военные сосредоточили достаточно большую группировку на Луганском направлении. Оттуда, возможно, будут какие-нибудь активные действия. Пока они просто прощупывают нашу оборону по всей линии фронта, хотят найти слабое место, чтобы вероятнее всего туда направить свои силы… Пока существенного продвижения они не получили. Во время наступления таким количеством людей, конечно, они на какие-то метры, может, даже километры будут продвигаться. Но это нормально, в этом нет ни поражения нашей, ни паники. Ну, продвинутся чуть-чуть, а потом их обратно выбьем. То есть, любая оборона, линия фронта, она не может быть статической, она все время в каких-то метрах, даже километрах видоизменяется”, — сказал эксперт.

Алексей Гетьман констатировал, что для серьезного наступления в армии Российской Федерации нет столько техники, сейчас ее преимущество состоит в живой силе.

“Но эти люди не обеспечены той же тяжелой техникой. Это люди со стрелковым оружием, с гранатометами ручными, с пулеметами. То есть, это такая черная пехота, вот с такой тактикой они будут пытаться захватывать какие-то территории, но куда-то они продвинутся. Это понятно, это война. Но какого-то перелома они вряд ли могут добиться”, – сказал Гетьман.

По мнению эксперта, вражеская армия определила стратегию наступления, но не определила тактику. А их пропаганда создает для россиян "вымышленный мир", в котором армия РФ уничтожает танки Abrams, еще не прибывшие в Украину.

Это говорит о том, что у них не так хорошо дела, как они рассказывают. Вы знаете, создается впечатление, что они живут в каком-то виртуальном выдуманном мире. Они рассказывают какую-то несусветную чушь. И самое интересное, что рассказывающие вероятнее всего в это верят и убеждают в это верить тех людей, на кого эта информация рассчитана”, — резюмирует военный аналитик.

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