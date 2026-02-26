Страшные разрушения и многие пострадавшие: РФ беспощадно атаковала Запорожье

Оккупационные войска России совершили ночную атаку на Запорожье в ночь на 26 февраля, в результате чего пострадали жилые и коммерческие объекты города. По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, под обстрел попал частный дом, многоэтажка и два торговых центра. Федоров уточнил, что последствия в других районах, где были зафиксированы взрывы, уточняются.

Фото: из открытых источников

По его словам, частично пострадала многоэтажка: горят несколько этажей, а в одной из квартир заблокирован человек. Также зафиксировано возгорание автомобиля и повреждение одного из торговых центров города. Позже сообщалось, что в результате атаки горит еще один торговый центр.

По состоянию на утро 26 февраля, по данным Федорова, в Запорожье в результате комбинированной российской атаки уже семь человек получили ранения. Данные ГСЧС подтвердили, что количество пострадавших возросло до девяти человек.

Ночная атака стала частью масштабных обстрелов украинских городов. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харькове и Запорожье из-за угрозы ударов беспилотниками и баллистическими ракетами. В столице, на востоке и юге страны раздались взрывы. Кроме Запорожья, ночью 26 февраля беспилотник россиян повредил пятиэтажку в Кривом Роге, где один человек получил ранения.

Федоров подчеркнул, что российские силы продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры, что создает дополнительную угрозу мирному населению и нормальному функционированию города. Обновления информации и оценка разрушений продолжаются, спасательные службы работают над ликвидацией последствий атак и эвакуацией пострадавших.

