Страшная новость об увеличении численности армии РФ: что известно о безумии путина

Информация о якобы новом увеличении численности российской армии до 2,4 миллиона человек не соответствует действительности. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Численность армии РФ

По его словам, цифра, которую активно распространяют в новостях, не нова. Предельную численность Вооруженных сил Российской Федерации на уровне 2389130 человек президент РФ Владимир Путин установил еще в 2024 году, и с тех пор она не менялась.

В этом показателе 1,5 миллиона составляют военнослужащие, а остальные гражданский персонал.

Андрющенко также привел предварительные показатели численности русской армии за последние годы. В декабре 2023 года предельная численность составляла 2209130 человек, из которых 1,32 миллиона были военными.

В августе 2022 года общая численность армии РФ составляла примерно 2,04 миллиона человек, включая 1,15 миллиона военнослужащих.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 2021 году российская армия насчитывала немногим более 1 миллиона военных.

По словам Андрющенко, новый указ фактически только повторяет уже существующие параметры численности армии. В то же время это свидетельствует о системных проблемах с рекрутингом в России.

Он отметил, что даже при формально разрешенной численности около 2,4 миллиона человек российским властям не удалось полностью укомплектовать армию.

