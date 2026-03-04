logo

Война с Россией Страшная новость об увеличении численности армии РФ: что известно о безумии путина
НОВОСТИ

Страшная новость об увеличении численности армии РФ: что известно о безумии путина

Новость об увеличении армии РФ до 2,4 млн является манипуляцией - Андрющенко

4 марта 2026, 17:39
Автор:
Ткачова Марія

Информация о якобы новом увеличении численности российской армии до 2,4 миллиона человек не соответствует действительности. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Страшная новость об увеличении численности армии РФ: что известно о безумии путина

Численность армии РФ

По его словам, цифра, которую активно распространяют в новостях, не нова. Предельную численность Вооруженных сил Российской Федерации на уровне 2389130 человек президент РФ Владимир Путин установил еще в 2024 году, и с тех пор она не менялась.

В этом показателе 1,5 миллиона составляют военнослужащие, а остальные гражданский персонал.

Андрющенко также привел предварительные показатели численности русской армии за последние годы. В декабре 2023 года предельная численность составляла 2209130 человек, из которых 1,32 миллиона были военными.

В августе 2022 года общая численность армии РФ составляла примерно 2,04 миллиона человек, включая 1,15 миллиона военнослужащих.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 2021 году российская армия насчитывала немногим более 1 миллиона военных.

По словам Андрющенко, новый указ фактически только повторяет уже существующие параметры численности армии. В то же время это свидетельствует о системных проблемах с рекрутингом в России.

Он отметил, что даже при формально разрешенной численности около 2,4 миллиона человек российским властям не удалось полностью укомплектовать армию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что немецкая разведка заявила, что Россия существенно занижает реальные экономические потери от войны против Украины. По оценкам Федеральной разведывательной службы Германии (BND), дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году был значительно больше официальных показателей.



Источник: https://t.me/andriyshTime/53403
