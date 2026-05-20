Недавний массированный удар по Москве и Подмосковью ознаменовал новый этап российско-украинского конфликта. Украина продолжает преодолевать так называемую "ловушку разрешений" со стороны США, одновременно наращивая собственное производство дальнобойного оружия. Это демонстрирует способность Киева производить удары по ключевым объектам на глубине российской территории, не полагаясь полностью на западные поставки.

Массовая атака на столицу РФ заставила российские власти снова прибегнуть к привычному ритуалу: отрицание фактов, умаление масштабов события и попытки отвлечь внимание населения. Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы сбитии более тысячи дронов в сутки и данные мэра Москвы о 81 перехваченном беспилотнике, последствия удара были ощутимы. Обломки дронов упали на территорию крупнейшего аэропорта страны, окончательно взорвав иллюзию безопасности жителей столицы.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гоулд-Дэвис отмечает, что эта атака наглядно доказывает способность Украины нанести существенный удар по Москве и ее окрестностям. По его словам, "над Россией нависло пасмурное облако тревоги", которое заметно усилилось в последние месяцы.

Долгое время США контролировали возможности Киева по ударам глубоко в глубь российской территории. Во время администраций Байдена и Трампа Белый дом опасался эскалации конфликта и прямого столкновения с ядерной Россией, поэтому отказывал в поставках дальнобойных ракет типа Tomahawk. Аналогичные причины блокировали передачу по Германии ракет Taurus. Это фактически давало США право вето на удары Украины по важным целям в РФ.

Однако сейчас ситуация меняется. Пока американская администрация концентрирует внимание на Ближнем Востоке и на противостоянии с Ираном, Украина успешно развивает собственную оборонную промышленность и способна действовать независимо. Следовательно, страна выходит из "ловушки разрешений", увеличивая стратегическую автономию в ведении войны.

"Комментарии" уже писали , что во время недавней встречи в Пекине российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ряд глобальных вопросов, в частности отметили важность завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Однако тема российской агрессии против Украины осталась без внимания.