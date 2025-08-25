Страны, оказавшие самую большую помощь с начала войны: украинцы составили свой рейтинг

США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом фактически свернули помощь и поддержку Украины. Тем не менее, с начала войны их вклад остается самым большим и решающим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что респондентам поставили вопрос: "По вашему мнению, какие страны и международные организации оказали наибольшую поддержку Украине в контексте российской военной агрессии, если таковая была?". Можно было дать три ответа.

По мнению 59% участников опроса, самую большую помощь оказали США, что соответствует действительности. На втором месте – Германия (48%).

Далее идут Великобритания (38%), Польша (33%), Франция (17%) и Европейский Союз (14%).

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

В опросе участвовали граждане со всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.

Военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине с 24 января 2022 года оказывают около 40 стран.

Финансовая поддержка Украины в настоящее время в значительной степени опирается на кредитный механизм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Эта инициатива, запущенная "Большой семеркой" и Европейской комиссией, предоставляет Украине в общей сложности 45 млрд евро в виде займов, финансируемых за счет средств от замороженных российских активов. Украине не будет отдавать эти кредиты.

