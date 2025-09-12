logo

BTC/USD

115164

ETH/USD

4530.37

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страны ЕС продлили санкции против РФ: Каллас анонсировала новые плохие новости для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Страны ЕС продлили санкции против РФ: Каллас анонсировала новые плохие новости для Путина

На финальной стадии также 19-й пакет новых ограничений для России

12 сентября 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Страны ЕС продлили санкции против РФ: Каллас анонсировала новые плохие новости для Путина

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Мы только что продлили наши санкции против России", — говорится в ее заметке.

При этом Каллас сообщила, что это еще не все плохие новости для путинского режима, ведь Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора. И вскоре российской экономике будет еще сложнее функционировать в условиях полномасштабной войны против Украины.

По ее словам, в этом пакете были рассмотрены "дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

"Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам", — заявила Каллас.

Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания усиливает давление на военную машину путинского режима путем введения новых санкций против сотни физических и юридических лиц, чтобы урезать доходы и военные поставки для российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте правительства Британии.

Также издание "Комментарии" сообщало – мировые цены на нефть 8 сентября подпрыгнули более, чем на 1 доллар, отыграв часть падения на прошлой неделе, на фоне нового заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости