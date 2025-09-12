Страны ЕС продлили санкции против РФ: Каллас анонсировала новые плохие новости для Путина

Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Мы только что продлили наши санкции против России", — говорится в ее заметке.

При этом Каллас сообщила, что это еще не все плохие новости для путинского режима, ведь Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора. И вскоре российской экономике будет еще сложнее функционировать в условиях полномасштабной войны против Украины.

По ее словам, в этом пакете были рассмотрены "дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

"Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам", — заявила Каллас.

Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.

