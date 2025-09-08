Трамп в самом деле намерен ударить санкциями по РФ: что об этом говорит

Мировые цены на нефть 8 сентября подпрыгнули более, чем на 1 доллар, отыграв часть падения на прошлой неделе, на фоне нового заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные портала Investing стоимость нефти марки Brent подпрыгнула на 1,22 доллара, до 66,72 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI прибавила 1,18 доллара, до 63,05 доллара за баррель.

Дональд Трамп 7 сентября заявил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России. Он добавил, что отдельные европейские лидеры посетят США в понедельник и вторник, чтобы обсудить, как завершить российско-украинскую войну.

"Новые санкции против покупателей российской нефти могут разрушить поставки сырой нефти", — заявил руководитель отдела исследований и анализа энерготрейдера Gunvor Фредерик Лассерре.

Поспособствовало росту цен на нефть и то, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на меньший объем, чем ожидалось. Так, добыча "черного золота" в октябре вырастет на 135 тысяч баррелей в сутки, тогда как на рынке ожидали до 350 тысяч дополнительных баррелей.

"Увеличение добычи ОПЕК+ оказалось меньшим, чем ожидалось, тогда как перспективы мира в войне России против Украины и мысли о том, что российская нефть не заполонит рынок, также поддержали цены", — отметил аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities Сатору Йошида.

Вместе с тем аналитики Goldman Sachs ожидают увеличения профицита нефти на рынке в 2026 году, поскольку увеличение предложения в Америке перевесит снижение предложения из России и сильный мировой спрос.

