Страна, занимавшая осторожную позицию, теперь готова отправить миротворцев в Украину

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон. Это произошло в обед в то время, как украинский президент сделал короткую остановку по пути в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Irish Examiner".
Владимир Зеленский и Мишель Мартин. Фото - сайт Офиса президента Украины
В ходе встречи Мартин заявил Зеленскому, что Ирландия открыта к оказанию помощи, включая отправку миротворцев в Украину. Кроме того, стороны обсудили работу по достижению "устойчивого и прочного" мирного урегулирования войны, а также ряд других вопросов. Это заявление особенно интересно в связи с тем, что ранее Ирландия занимала умеренную позицию и не включалась в активную поддержку Украины в войне.
Ирландский премьер отметил, что это приоритет, поскольку он дает определенные гарантии безопасности Украине, а в экономическом плане открывает значительные возможности для страны в будущем.
Также Мартин пояснил вопрос с проблемой финансовой поддержки Украины.
В то же время он отметил, что рассматриваются альтернативные подходы к оказанию финансовой помощи Украине, и в ходе встречи возник ряд идей.
Кроме того, Мартин подчеркнул, что Зеленский "очень сосредоточен" на том, чтобы Европа была центрально вовлечена в потенциальное мирное урегулирование, а также сказал, что украинский президент ценит поддержку, которая была предоставлена США.
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