Страна, занимавшая осторожную позицию, теперь готова отправить миротворцев в Украину

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон. Это произошло в обед в то время, как украинский президент сделал короткую остановку по пути в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Irish Examiner".

Владимир Зеленский и Мишель Мартин. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ходе встречи Мартин заявил Зеленскому, что Ирландия открыта к оказанию помощи, включая отправку миротворцев в Украину. Кроме того, стороны обсудили работу по достижению "устойчивого и прочного" мирного урегулирования войны, а также ряд других вопросов. Это заявление особенно интересно в связи с тем, что ранее Ирландия занимала умеренную позицию и не включалась в активную поддержку Украины в войне.

"Мы ясно дали понять, что будем очень настойчиво добиваться ускорения сроков вступления Украины в Европейский Союз. Он очень заинтересован в этом", — заявил Мартин.

Ирландский премьер отметил, что это приоритет, поскольку он дает определенные гарантии безопасности Украине, а в экономическом плане открывает значительные возможности для страны в будущем.

Также Мартин пояснил вопрос с проблемой финансовой поддержки Украины.

"Мы обсудили финансовую поддержку Украины со стороны Ирландии. Я объяснил, что наши обязательства в рамках Европейского фонда мира были сорваны решением Венгрии наложить вето на развертывание фонда Европейского фонда мира, созданного Европейским союзом", — сказал премьер.

В то же время он отметил, что рассматриваются альтернативные подходы к оказанию финансовой помощи Украине, и в ходе встречи возник ряд идей.

"В частности, у них есть комплексная программа питания детей в школах, которая ограничена, и мы взяли на себя обязательство поддержать эту инициативу и будем работать с украинскими чиновниками в этом направлении", — сказал он.

Кроме того, Мартин подчеркнул, что Зеленский "очень сосредоточен" на том, чтобы Европа была центрально вовлечена в потенциальное мирное урегулирование, а также сказал, что украинский президент ценит поддержку, которая была предоставлена США.

"Он очень ценит поддержку, которую получил от Соединенных Штатов, очень сильного партнера Украины. Я думаю, что само по себе взаимодействие, сам факт его визита в Вашингтон хороший. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, он с нетерпением ждет встречи", — резюмировал он.

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