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Страна в ЕС запретила въезд автомобилей с белорусской регистрацией

За нарушение запрета предусмотрены штрафы и конфискация автомобиля

сегодня, 17:58
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 16 июля Латвия закрывает свои границы для автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Это решение — часть новых санкций Европейского Союза против Беларуси за поддержку России в конфликте с Украиной. Только дипломатические машины могут проехать.

Страна в ЕС запретила въезд автомобилей с белорусской регистрацией

Латвия запрещает въезд автомобилей на белорусских номерах

Латвийские власти сообщают, что запрет касается всех пунктов пересечения границы с Беларусью и Россией. Если водитель с белорусскими номерами попытается въехать в страну, его машину могут конфисковать.                                                                    

Латвийский налоговый департамент предупреждает: не следует пытаться обойти эти правила, так как за это предусмотрены серьезные штрафы и даже конфискация автомобиля. Власти также работают над законом, который полностью запретит нахождение на территории Латвии автомобилей с белорусской регистрацией.                                                    

Тем, кто уже в Латвии на белорусских номерах, нужно будет переоформить машину на латвийские номера. Подобные меры уже действуют для автомобилей из России, которым разрешено проезжать через Латвию только один раз в режиме транзита.

Эти меры вводятся как часть широких санкций ЕС, направленных на уменьшение финансовой поддержки Беларусью российских действий в Украине.                                                  

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Источник: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/120034727/so-vtornika-vvoditsya-zapret-vezda-v-latviyu-na-zaregistrirovannyh-v-belarusi-avtomobilyah
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