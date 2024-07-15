Страна в ЕС запретила въезд автомобилей с белорусской регистрацией

С 16 июля Латвия закрывает свои границы для автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Это решение — часть новых санкций Европейского Союза против Беларуси за поддержку России в конфликте с Украиной. Только дипломатические машины могут проехать.

Латвия запрещает въезд автомобилей на белорусских номерах

Латвийские власти сообщают, что запрет касается всех пунктов пересечения границы с Беларусью и Россией. Если водитель с белорусскими номерами попытается въехать в страну, его машину могут конфисковать.

Латвийский налоговый департамент предупреждает: не следует пытаться обойти эти правила, так как за это предусмотрены серьезные штрафы и даже конфискация автомобиля. Власти также работают над законом, который полностью запретит нахождение на территории Латвии автомобилей с белорусской регистрацией.

Тем, кто уже в Латвии на белорусских номерах, нужно будет переоформить машину на латвийские номера. Подобные меры уже действуют для автомобилей из России, которым разрешено проезжать через Латвию только один раз в режиме транзита.

Эти меры вводятся как часть широких санкций ЕС, направленных на уменьшение финансовой поддержки Беларусью российских действий в Украине.

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