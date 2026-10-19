"Страна третьего сорта": украинцев предупредили о новом опасном ударе Трампа

Прошедшие 3 ноября промежуточные выборы в США могут повлиять на политические возможности президента Дональда Трампа и усилить механизмы контроля за его решениями. Однако Украине не следует ожидать, что результаты голосования автоматически приведут к увеличению военной помощи или ужесточению санкций против России. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам эксперта, изменения в американском политическом балансе могут усложнить для Трампа реализацию единоличных и противоречивых инициатив. В то же время это не означает, что Вашингтон станет активнее поддерживать Киев или откроет дополнительные запасы вооружения для украинской армии.

"Для нас ситуация не изменится на хорошую или отличную. Для нас не откроются американские составы, санкции будут вводиться пачками по России — нет. Но для нас меньше станет глупой угрозы от Трампа", – объяснил Саакян.

Политолог считает, что после выборов могут более эффективно заработать механизмы сдерживания, которые не позволят президенту США так быстро воплощать потенциально опасные для Украины решения. По его оценке, это снизит риски, связанные с непредсказуемостью американской политики, хотя не будет гарантировать изменения ее общего курса.

Саакян также обратил внимание на стиль принятия решений по Трампу. По мнению эксперта, американский президент нередко руководствуется своими убеждениями даже тогда, когда они противоречат позиции его команды. Для Украины, в значительной степени зависящей от американской поддержки в сфере безопасности, такое поведение создает дополнительные риски.

Отдельно политолог подверг критике подход Трампа к международным отношениям, в котором ключевую роль играют военная мощь, экономические ресурсы и ядерный потенциал государств. Саакян считает, что по такой логике американский президент разделяет страны на условные категории в зависимости от их силы, а Украину воспринимает как государство с более низким статусом.

"В его представлении Украина – это третий сорт", – заявил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог Виктор Бобиренко обратил внимание на неоднозначность публичных заявлений президента Владимира Зеленского о возможном проведении выборов в Украине во время войны.