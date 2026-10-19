"Країна третього сорту": українців попередили про новий небезпечний удар Трампа

Проміжні вибори у США, які відбудуться 3 листопада, можуть вплинути на політичні можливості президента Дональда Трампа та посилити механізми контролю за його рішеннями. Однак Україні не варто очікувати, що результати голосування автоматично призведуть до збільшення військової допомоги або посилення санкцій проти Росії. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами експерта, зміни в американському політичному балансі можуть ускладнити для Трампа реалізацію одноосібних і суперечливих ініціатив. Водночас це не означає, що Вашингтон почне активніше підтримувати Київ або відкриє додаткові запаси озброєння для української армії.

"Для нас ситуація не зміниться на хорошу або чудову. Для нас не відкриються склади американські, санкції будуть вводитися пачками по Росії — ні. Але для нас менше стане дурної загрози від Трампа", — пояснив Саакян.

Політолог вважає, що після виборів можуть ефективніше запрацювати механізми стримування, які не дозволятимуть президенту США так швидко втілювати потенційно небезпечні для України рішення. За його оцінкою, це зменшить ризики, пов’язані з непередбачуваністю американської політики, хоча не гарантуватиме зміни її загального курсу.

Саакян також звернув увагу на стиль ухвалення рішень Трампом. На думку експерта, американський президент нерідко керується власними переконаннями навіть тоді, коли вони суперечать позиції його команди. Для України, яка значною мірою залежить від американської підтримки у сфері безпеки, така поведінка створює додаткові ризики.

Окремо політолог розкритикував підхід Трампа до міжнародних відносин, у якому ключову роль відіграють військова міць, економічні ресурси та ядерний потенціал держав. Саакян вважає, що за такою логікою американський президент поділяє країни на умовні категорії залежно від їхньої сили, а Україну сприймає як державу з нижчим статусом.

"В його уявленні Україна — це третій сорт", — заявив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на неоднозначність публічних заяв президента Володимира Зеленського щодо можливого проведення виборів в Україні під час війни.