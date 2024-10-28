Страна-партнер РФ может принять второй саммит мира: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Второй саммит мира может принять Индия. Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Times of India сделал президент Украина Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию саммита мира. В то же время Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.
Стоит отметить, что в этом же интервью глава украинского государства назвал премьера Индии Нарендру Моди человеком, который имеет большое влияние.
По его словам, премьер Индии Моди может повлиять на окончание войны в Украине блокированием российской экономики, энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса.
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