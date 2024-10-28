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Страна-партнер РФ может принять второй саммит мира: Зеленский сделал заявление

Президент допустил, что второй Саммит мира может состояться в Индии

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей

Второй саммит мира может принять Индия. Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Times of India сделал президент Украина Владимир Зеленский. 

Страна-партнер РФ может принять второй саммит мира: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы говорили с Моди. У нас есть площадка Саммит мира, я считаю, что мы могли бы провести второй саммит в любой почтенной столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может организовать соответствующий саммит", – заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию саммита мира. В то же время Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.

"И, пожалуйста, если есть предложения есть у Китая и Бразилии, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. И я считаю, такой саммит может быть в Индии", — отметил президент.

Стоит отметить, что в этом же интервью глава украинского государства назвал премьера Индии Нарендру Моди человеком, который имеет большое влияние.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны… Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны — мы все в этом заинтересованы", — сказал украинский лидер. 

По его словам, премьер Индии Моди может повлиять на окончание войны в Украине блокированием российской экономики, энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса.

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