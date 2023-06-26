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Столтенберг указал на большую стратегическую ошибку Путина

В НАТО назвали очередную крупную стратегическую ошибку, которую совершил президент России Владимир Путин.

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возник из-за большой ошибки российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Столтенберг указал на большую стратегическую ошибку Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Глава военного альянса Йенс Столтенберг во время визита в столицу Литвы прокомментировал мятеж Пригожина и его военный путь в сторону Москвы.


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"События минувших выходных – это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", – говорит Столтенберг.

Генсек НАТО также упомянул и об Украине, отметив, что военный альянс должен и дальше помогать украинской армии защищаться от российской агрессии.

"Поскольку Россия продолжает свое нападение, еще важнее продолжать нашу поддержку Украине", — считает Йенс Столтенберг.

Напомним, что 23 июня лидер вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о нападении на своих бойцов российских сил. После таких действий ЧВК "Вагнер" начал поход на Москву, захватил несколько админпостроек в Ростове, уничтожил военную технику и солдат армии РФ. Вечером 24 июня при содействии президента Беларуси Александра Лукашенко Пригожин и Путин договорились о прекращении мятежа. С Пригожина сняли уголовные обвинения и отправили в Белоруссию.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российская пропагандистка Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина.

Также "Комментарии" писал, что мятеж Пригожина показал слабость Путина. Российский террорист Игорь Гиркин критикует президента РФ и просит его добровольно уйти с поста.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/26/russia-ukraine-war-live-kyiv-claims-advances-near-bakhmut-rouble-falls-to-15-month-low-after-wagner-rebellion
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