Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа Путина в войне станет трагедией не только для Украины, но и для НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Столтенберга для издания ARD.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО заявил о важности победы Украины в войне против России и режима Путина.

"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и дня нас это будет опасно", — сказал Столтенберг и добавил, что "в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла".

Столтенберг отмечает, что война – это переменный процесс, поэтому союзники должны поддерживать Украину при любых условиях на фронте.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война – война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", – утверждает генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объявил позицию НАТО по мирным переговорам об окончании войны в Украине. Глава НАТО указывает, что не видит в действиях Путина попытки остановить войну в Украине. По словам Столтенберга, российский президент готовится к новой еще более интенсивной войне, поэтому альянс должен еще больше помогать Украине, пока Владимир Путин не поймет невозможность выиграть войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском политике Сергее Рябкове, который пригрозил, что Россия будет готова на ответ действий НАТО, если они будут посягать на национальные интересы РФ. В качестве примера "защиты национальных интересов" Рябков привел войну в Украине.