Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа Путина в войне станет трагедией не только для Украины, но и для НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Столтенберга для издания ARD.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Генеральный секретарь НАТО заявил о важности победы Украины в войне против России и режима Путина.
Столтенберг отмечает, что война – это переменный процесс, поэтому союзники должны поддерживать Украину при любых условиях на фронте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объявил позицию НАТО по мирным переговорам об окончании войны в Украине. Глава НАТО указывает, что не видит в действиях Путина попытки остановить войну в Украине. По словам Столтенберга, российский президент готовится к новой еще более интенсивной войне, поэтому альянс должен еще больше помогать Украине, пока Владимир Путин не поймет невозможность выиграть войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о российском политике Сергее Рябкове, который пригрозил, что Россия будет готова на ответ действий НАТО, если они будут посягать на национальные интересы РФ. В качестве примера "защиты национальных интересов" Рябков привел войну в Украине.
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Ігор
сегодня, 14:40
Трагедія вже йде, Україна вже програла. Як бачимо обертання землі не припинилось сонце досі світить. Просто треба рятувати, вивозити, евакуювати, людей не лишаючи їх ворогу щоб потім не було пізно. Поміняється влада у США і дивним чином усі ці брехливі наративи корумпованих юдейських нацистів зникнуть, життя продовжиться - світ буде врятовано.