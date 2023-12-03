logo

BTC/USD

39583.90

ETH/USD

2159.42

LTC/USD

71.81

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Украину будет ждать трагедия, если Путин победит в войне.

сегодня, 14:12
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа Путина в войне станет трагедией не только для Украины, но и для НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Столтенберга для издания ARD.

Столтенберг рассказал, что ждать в случае победы Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО заявил о важности победы Украины в войне против России и режима Путина.


"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и дня нас это будет опасно", — сказал Столтенберг и добавил, что "в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла".

Столтенберг отмечает, что война – это переменный процесс, поэтому союзники должны поддерживать Украину при любых условиях на фронте.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война – война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", – утверждает генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объявил позицию НАТО по мирным переговорам об окончании войны в Украине. Глава НАТО указывает, что не видит в действиях Путина попытки остановить войну в Украине. По словам Столтенберга, российский президент готовится к новой еще более интенсивной войне, поэтому альянс должен еще больше помогать Украине, пока Владимир Путин не поймет невозможность выиграть войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском политике Сергее Рябкове, который пригрозил, что Россия будет готова на ответ действий НАТО, если они будут посягать на национальные интересы РФ. В качестве примера "защиты национальных интересов" Рябков привел войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ardmediathek.de/video/tagesschau24/exlusiv-interview-mit-nato-generalsekretaer-stoltenberg-nach-dem-grossangriff-russlands-ist-die-lage-fuer-die-ukraine-kritisch/tagesschau24/Y3JpZDovL3RhZ2Vzc2NoYXUuZGUvYzUwM2RlZWYtNjNkOS00ZmI5LWJlN2ItYjViM2Iy
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:40

Трагедія вже йде, Україна вже програла. Як бачимо обертання землі не припинилось сонце досі світить. Просто треба рятувати, вивозити, евакуювати, людей не лишаючи їх ворогу щоб потім не було пізно. Поміняється влада у США і дивним чином усі ці брехливі наративи корумпованих юдейських нацистів зникнуть, життя продовжиться - світ буде врятовано.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!