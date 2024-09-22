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Столтенберг призвал Запад дать разрешение для ударов вглубь России: в Кремле отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков критикует Йенса Столтенберга за слова о дальнобойном оружии.

сегодня, 13:10
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Slava Kot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риски снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия для ударов по России значительно меньше поражения в войне. На слова главы НАТО отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Столтенберг призвал Запад дать разрешение для ударов вглубь России: в Кремле отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину прокомментировал слова Столтенберга по поводу ударов по РФ. Дмитрий Песков в традиционной для Кремля риторике обвинил Запад, который якобы желает вести войну до "последнего украинца".

"Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца, эта одержимость, она проявляется у всех по-разному", — заявил Песков.

Также Песков пригрозил Западу напомнив о "красных линиях", а слова главы НАТО назвал безответственными.

Йенс Столтенберг заявил, что нет сомнений в том, что "Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России". По его словам, это Россия напав на Украину развязала войну, поэтому военный конфликт произошел по выбору России, что стало нарушением международного права. Генсек НАТО указывает, что таким образом Украина имеет право на самооборону, в том числе поражать цели на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг произнес прощальную речь в должности генсека НАТО, назвав ошибку Запада.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле обвинили генсека НАТО в непрофессионализме. По словам спикера Кремля, из-за того, что Столтенберг вскоре покинет пост генсека НАТО, он резко высказывается в отношении России.



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