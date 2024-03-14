Столтенберг назвал серьезную историческую ошибку, которую могут совершить союзники Украины в войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа Путина на войне в Украине станет серьезной исторической ошибкой. Столтенберг отметил мужество украинцев и настоял на большей помощи от союзников Украины.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В Брюсселе состоялась конференция, на которой подвели итоги 2023 года. Во время нее выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что альянс совершит ошибку, если позволит России во главе с Путиным выиграть войну в Украине.

"Разрешить Путину победить будет серьезной исторической ошибкой", — сказал Столтенберг.

Глава НАТО указывает, что Украина способна победить Россию в войне. Столтенберг объясняет, что благодаря союзникам Украина устояла, однако теперь нуждается в еще большей поддержке.

"Украинцам хватает мужества, но у них сейчас заканчиваются боеприпасы. Им сейчас нужна наша помощь. Пришло время для союзников мобилизовать все резервы и выявить политическую волю, чтобы предоставить Украине все необходимое для этой борьбы", — призвал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что недостаточное количество боеприпасов от союзников уже заметно на поле боя, где россияне имеют преимущество и осуществили несколько наступлений за прошедшие недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность союзников Украины отправить свои войска на войну против России. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что это будет иметь "очень нежелательные последствия".

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, почему Россия имеет успехи на фронте в последние месяцы войны в Украине и как смогла захватить Авдеевку и другие населенные пункты.