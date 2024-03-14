Столтенберг назвал серьезную историческую ошибку, которую могут совершить союзники Украины в войне

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что победа Путина на войне в Украине станет серьезной исторической ошибкой. Столтенберг отметил мужество украинцев и настоял на большей помощи от союзников Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
В Брюсселе состоялась конференция, на которой подвели итоги 2023 года. Во время нее выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что альянс совершит ошибку, если позволит России во главе с Путиным выиграть войну в Украине.
Глава НАТО указывает, что Украина способна победить Россию в войне. Столтенберг объясняет, что благодаря союзникам Украина устояла, однако теперь нуждается в еще большей поддержке.
Генсек НАТО добавил, что недостаточное количество боеприпасов от союзников уже заметно на поле боя, где россияне имеют преимущество и осуществили несколько наступлений за прошедшие недели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность союзников Украины отправить свои войска на войну против России. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что это будет иметь "очень нежелательные последствия".
Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, почему Россия имеет успехи на фронте в последние месяцы войны в Украине и как смогла захватить Авдеевку и другие населенные пункты.
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