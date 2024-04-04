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Столтенберг назвал причину, почему ситуация на фронте крайне тревожна для Украины

Генсек НАТО заявил, что промедление США с помощью Украины имеет последствия на поле боя

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Задержка со стороны Соединенных Штатов в вопросе помощи Украине оказывает прямое влияние на ситуацию на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга перед началом встречи министров иностранных дел стран Североатлантического Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг назвал причину, почему ситуация на фронте крайне тревожна для Украины

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек признал, что промедление с принятием решения о предоставлении помощи "имеет последствия на поле боя", ведь Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов.

"Тот факт, что в Конгрессе США нет договоренностей о предоставлении этой поддержки, имеет последствия. Это одна из причин, почему украинцы должны экономить артиллерийские снаряды, почему им трудно противостоять российским силам, которые их преобладают", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что за последние недели провел ряд встреч с сенаторами и членами Палаты представителей, заверивших его, что в Конгрессе США большинство выступает за поддержку Украины. Поэтому вопрос теперь состоит в том, чтобы превратить это большинство в голосование и твердое решение.

Столтенберг выразил надежду, что Украина получит позитивное для себя решение как можно скорее.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на давление со стороны Белого дома, европейских партнеров, несмотря на то, что РФ уже получила из-за затягивания помощи со стороны США тактическое преимущество на поле боя, республиканцы в Конгрессе продолжают тормозить выделение поддержки Украине. Между тем, в Администрации президента Джо Байдена уже отмели предложение республиканцев выделить помощь Украине в кредит, а не безвозмездно, как предполагает уже принятый в Сенате законопроект. В Пентагоне подчеркивают, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут ежедневно". Но поделать, похоже, ничего не могут. Почему США погрузились в подобный политический кризис, который рикошетит и по Украине? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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