Столтенберг назвал главный фактор, который дает возможность РФ продолжать войну

Благодаря поддержке Китая Россия имеет возможность продолжать свою захватническую войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на молодежном саммите НАТО сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Глава Североатлантического альянса отметил, что Китай поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

"Главной страной, которая позволяет России вести захватническую войну против Украины в Европе, является Китай. Это, безусловно, крупнейший торговый партнер России. Они поставляют критически важные компоненты для их оружия, микроэлектронику, передовые технологии, что позволяет России производить ракеты, беспилотники, многие другие вещи, которые являются ключевыми для их войны против Украины", – сказал генсек НАТО.

Он также указал на поддержку, которую России оказывает Иран, в частности, дроны, а также КНДР, которая поставляет боеприпасы и оружие.

"Итак, друзья России в Азии, Иран, Северная Корея и Китай, являются ключевыми для способности России воевать против европейского друга, соседа НАТО", – добавил Столтенберг.

В этом контексте, указал Столтенберг, "идея о том, что мы можем разделить Азию и Европу, больше не работает".

"Они взаимосвязаны, поэтому нам также, конечно, нужно противостоять вызовам, которые Китай представляет для нашей безопасности", – отметил он.

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