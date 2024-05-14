Столтенберг назвал главный фактор, который дает возможность РФ продолжать войну

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Кравцев Сергей
Благодаря поддержке Китая Россия имеет возможность продолжать свою захватническую войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на молодежном саммите НАТО сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Глава Североатлантического альянса отметил, что Китай поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.
Он также указал на поддержку, которую России оказывает Иран, в частности, дроны, а также КНДР, которая поставляет боеприпасы и оружие.
В этом контексте, указал Столтенберг, "идея о том, что мы можем разделить Азию и Европу, больше не работает".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июне на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Тем временем европейский вояж лидера КНР Си Цзиньпина, похоже, направлен как раз таки против украинской формулы мира. Такие выводы можно сделать и после его посещения Парижа, и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит вокруг процесса мирных переговоров – и каковы перспективы швейцарского саммита мира.
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Сергій
сегодня, 11:02
А чи можна на Трибуналі на лаву підсудних посадити ще китай, іран та північну корею??? Щоб ті країни знали, що вони теж є учасниками геноциду Українського народу і за це їм доведеться відповідати.