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Столтенберг намекнул, что Украине придется отказаться от своих территорий, ради мира

Экс-генсек считает, что Украина должна получить гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

Быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально. Поэтому для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Welt". При этом экс-генсек уточнил, что такое решение будет "временным".

Столтенберг намекнул, что Украине придется отказаться от своих территорий, ради мира

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", — отметил Йенс Столтенберг.

При этом Стотенберг акцентировал внимание на том, что важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Йенс Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", — сказал экс-генсек НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал.




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