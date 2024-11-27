В ожидании мира с РФ: какая страна уже предложила Трампу площадку для переговоров

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне России против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сам Нехаммер рассказал в интервью телеканалу "PULS 24".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп попросил меня дать оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", – отметил канцлер.

Нехаммер также в беседе с Трампом предложил Австрию в качестве возможного места для мирных переговоров.

"Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров как нейтральную страну", — отметил он.

В то же время канцлер Австрии отметил, что в разговоре с Дональдом Трампом у него создалось впечатление, что новоизбранный президент США "думает о завершении войны очень эмоционально и в положительном смысле" и стремится к прекращению боевых действий.

"Он очень заинтересован в том, чтобы оружие молчало", – сказал Нехаммер.

При этом политик затруднился сказать, означает ли это, что Дональд Трамп планирует территориальные уступки со стороны Украины, поскольку во время разговора таких подробностей не обсуждали.

Читайте также на портале "Комментарии" — если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала войну против нее раньше. Такое мнение в интервью BBC высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.

"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было совершенно понятно, что президент Путин не стоял в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы так подготовлена, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.



