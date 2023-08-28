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Стоит ли ждать увеличения количества военнообязанных для мобилизации: у Зеленского дали ответ

По словам представителя президента, мобилизация происходит плановом режиме, как и с первых дней войны

сегодня, 16:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день в Украине нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель президента в ВР, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Стоит ли ждать увеличения количества военнообязанных для мобилизации: у Зеленского дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий напомнил, что в Украине уже больше, чем полтора года продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что все военнообязанные могут быть мобилизованы в случае необходимости пополнения наших Сил безопасности и обороны в соответствующих военно-учетных специальностях.


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Вениславский уточнил, что с первых дней войны в Украине происходят плановые мобилизационные мероприятия.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки вручают повестки для тех военнообязанных, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии", — сказал он.

По его словам, на войне не бывает без потерь, которые оперативно нужно восполнять, чтобы страна продолжала давать отпор агрессору. На места раненых и погибших военнослужащих нужно становится новым военным, которые ранее были мобилизованными и прошли соответствующую подготовку.

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