Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, прикрепив соответствующие фото.

Стела Донецкая область. Фото: Петро Андрющенко

"Как им печет от украинского, что даже стелу снесли ради ликвидации упоминания", – отмечает Андрющенко.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что 2 января в городе Покровск, что на Донетчине, была разрушена стела. Об этом сообщил украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило на дорогу, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – отметил военный.

А в 2022 году, в Мариуполе, временно находящемся под контролем российских войск, оккупанты начали вводить свои порядки. И первоочередной задачей, по их мнению, стала деукраинизация стелы на въезде в город. Об этом на своем Telegram-канале сообщил тогда еще советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Захватчики заменили букву "і" на " и " и перекрасили название города на триколор, заявив, что теперь "надпись исправлена на нормальное русское название".

"Как смогли — из дерьма и палок растащили и воткнули какую-то металлическую хрень, чтобы было похоже на русское "и". Ну, такое. Ожидаем. Какие дизайнеры, такая и стела", — написал Андрющенко. В Мариупольском горсовете отметили, что в городе гуманитарная катастрофа, люди голодают и до сих пор остаются без воды и электричества, а оккупанты тем временем занимаются "деукраинизацией". На смены стелы отреагировал украинский ведущий Андрей Бедняков, родом из Мариуполя. Он опубликовал в Instagram фотографию и написал, что сколько бы краски не использовали оккупанты, им все равно не удастся уничтожить сине-желтые цвета, потому что Мариуполь – это Украина.