Стеб Путина не только Зеленского, но и Трампа: какое решение принял диктатор по переговорам

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Кравцев Сергей
Назначение Владимира Мединского главой делегации рф на переговорах с Украиной в Турции – это самый настоящий стёб не только Владимира Зеленского, но и Дональда Трампа. Но есть большой вопрос, поймет ли это Дональд Трамп. Такое мнение у себя в Facebook высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Отметим, также Максим Яли высказал мнение, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину на самом деле незачем было лететь в Стамбул, считает политолог Максим Яли.
По его словам, на Путина никто не оказывал реального давления. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп не заявлял о том, что если диктатор не прибудет в Турцию и не прекратит войну, он введет 500% санкции для покупателей российской нефти.
При этом Яли добавил, что ситуация на фронте для российской армии не является критической.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
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