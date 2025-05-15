Стеб Путина не только Зеленского, но и Трампа: какое решение принял диктатор по переговорам

Назначение Владимира Мединского главой делегации рф на переговорах с Украиной в Турции – это самый настоящий стёб не только Владимира Зеленского, но и Дональда Трампа. Но есть большой вопрос, поймет ли это Дональд Трамп. Такое мнение у себя в Facebook высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Каких результатов можно ожидать от будущей встречи с таким составом? Ровно такого же, как и в 2022-м. То есть никакого", – констатировал эксперт.

Отметим, также Максим Яли высказал мнение, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину на самом деле незачем было лететь в Стамбул, считает политолог Максим Яли.

По его словам, на Путина никто не оказывал реального давления. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп не заявлял о том, что если диктатор не прибудет в Турцию и не прекратит войну, он введет 500% санкции для покупателей российской нефти.

При этом Яли добавил, что ситуация на фронте для российской армии не является критической.

"Если он до этого заявлял, что для встречи с Трампом нужно реальное договорённости предварительные, а не просто "кофе попить", то лететь для встречи с Зеленским, которого он физически не переносит? Чтобы что?", — спрашивает эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



