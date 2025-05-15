Соглашения об окончании войны не будет: последнее решение Путина все перечеркнуло

Несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что российскую делегацию переговорщиков возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин – те самые люди, которых диктатор отправлял вести переговоры о капитуляции Украины в начале войны.

Авторы материала напомнили, что последняя сессия этих переговоров состоялась в Стамбуле в марте 2022 года, и они прекратились, поскольку Россия потерпела военное поражение и вывела войска из-под Киева и других районов северной Украины.

Отметим, издание "Sky News" сообщило, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Также вчера поздно вечером Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.



